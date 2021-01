Фильм «Последний богатырь» собрал 1,6 млрд рублей за праздники в России

Москва, 17 января. Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь» 2017 года признан одним из самых популярных на российском телевидении в 2020 году.

Вторая часть киноленты «Последний Богатырь: корень зла» уже несколько выходных подряд становится лидером проката в России. Сборы фильма составили 525,8 млн рублей. За все праздничное время проект собрал свыше 1,6 млрд рублей. Всего за первые девять дней сказку увидели более пяти млн зрителей. Продолжение фильма почти побило рекорд первой части, вышедшей на экраны четыре года назад.

Сюжет «Последнего богатыря» основан на классической фабуле о борьбе добра и зла. Житель Москвы Иван оказывается в сказочном Белогорье, где узнает, что его отцом был Илья Муромец.

Телеканал НВО в скором времени запустит сериал по компьютерной игре The Last Of Us. Съемками первой серии проекта займется российский режиссер Кантемир Балагов, пишут «Известия».