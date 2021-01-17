Стало известно о попытках ЕС ускорить сертификацию вакцины Pfizer

Москва, 17 января. Высокопоставленные представители Евросоюза вмешиваются в процесс утверждения вакцин от коронавируса, тем самым рискуя репутацией Европейского агентства лекарственных средств.

Несмотря на опасения со стороны специалистов, ЕС неоднократно настаивал на оперативной сертификации препарата производства компаний Pfizer и BioNTech. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в категоричной форме заявила о необходимости зарегистрировать вакцину до конца года.

Разработка Pfizer и BioNTech была утверждена в декабре, что было охарактеризовано Еврокомиссией как неприемлемое промедление. При этом с данным препаратом до сих пор есть проблемы, отметили в ЕАЛС.

«ЕАЛС придется столкнуться с вопросами и критикой самых разных сторон (Европейской комиссии, государств — членов ЕС, Европейского парламента, СМИ и широкой общественности)», — добавил источник СМИ в агентстве.

Ранее стало известно, что у 13 участников клинических испытаний вакцины Pfizer и BioNTech диагностирован лицевой паралич, передают «Известия». Информацию об этом подтвердили в Минздраве Израиля.