Раскрыты детали о состоянии спасенного в Черном море россиянина

Анкара, 17 января. Россиянин Николай Кринов оказался в числе спасенных после крушения сухогруза в акватории Черного моря. Его состояние оценивается врачами как стабильное.

Информацию об этом подтвердили в турецком посольстве РФ. Соотечественник рассказал, что причиной инцидента стали несоответствующие погодные условия. Сейчас старший техник судна находится в больнице города Бартын, уточнила пресс-атташе российского ведомства Ирина Касимова.

«Судьба другого гражданина России остается неизвестной», — добавила она в беседе со СМИ.

Ранее один из спасенных членов экипажа сухогруза «Арвин» заявил, что на борту в момент крушения находились 12 человек. П его словам, огромная волна накрыла судно, после чего началось затопление.