Кулинар Борис Бурда поделился интересными рецептами Курского края

Известный кулинар, бард и участник шоу «Что? Где? Когда?» Борис Бурда на своем YouTube-канале «Вкусно с ББ» поделился «аппетитным» рецептом курской картофельной запеканки с мясом и рассказал о других особенных блюдах Соловьиного края. Об этом сообщает корреспондент ФАН.
Картофельные блины
Ингредиенты:
- Картофель — 5-6 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- молоко — 0,5-1 л;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 3 ст. ложки;
- соль, перец — по вкусу;
- масло — по вкусу (для жарки).
Приготовление:
- Лук, чеснок и картофель следует почистить и натереть на крупной терке.
- Поперчить посолить, добавить муку, вбить яйцо.
- Все тщательно перемешать и влить столько молока, чтобы получилось тесто средней густоты.
- Получившееся тесто выложить на раскаленную сковородку (лучше всего чугунную), разровнять блин ложкой, затем накрыть крышкой и убавить огонь до минимума.
- Через некоторое время аккуратно перевернуть блин лопаткой. Когда блин приготовится, выложить его на бумажное полотенце.
- Блин подавать на общем блюде с соусами.
Ленивые голубцы по-курски
Ингредиенты:
- Кочан капусты — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- свинина — 500 г;
- томатный сок — 200 г;
- рис — 100 г;
- растительное масло — 30 г;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Морковь помыть, очистить и натереть на крупной терке.
- Лук репчатый очистить, помыть и нарезать полукольцами.
- Свинину помыть, осушить и нарезать небольшими кусочками.
- Разогреть сковороду. Налить растительное масло. Выложить мясо. Обжаривать на среднем огне, помешивая, до золотистого цвета, не более 10 минут.
- Выложить лук и морковь. Тушить все вместе 5-7 минут. Залить томатным соком. Посолить и поперчить. Тушить все вместе под крышкой 15 минут.
- Помыть хорошо рис. Залить водой. Дать закипеть. Варить 20 минут. Откинуть на дуршлаг, промыть хорошо водой.
- Капусту тонко нашинковать.
- В казанке соединить мясо, рис и капусту. Посолить и поперчить.
- Потушить ленивые голубцы с капустой под крышкой на самом минимальном огне до готовности, около 10 минут.
Картофельная запеканка с мясом
Ингредиенты:
- Свинина — 250 г;
- картофель — 5 шт. среднего размера;
- репчатый лук — 1 шт.;
- кислая капуста — 250 г;
- соленый огурец — 1 шт.;
- морковка — 1 шт.;
- сметана — 1 стакан;
- майонез — 1 шт.;
- специи, соль — по вкусу.
Приготовление:
- Отварить пять средних картофелин. Остудить, очистить и нарезать их тонкими кружочками.
- Мясо помойте и нарежьте небольшими кубиками. Обжарьте его, посолите и добавьте любимые специи.
- Лук и морковку почистите, нашинкуйте и обжарьте на умеренном огне.
- Натрите на крупной терке два небольших соленых огурчика, отожмите жидкость.
- Отожмите 250 граммов кислой капусты. Нарежьте помельче небольшой пучок зелени и выдавите три хороших зубчика чеснока.
- Смазать форму для запекания маслом.
- Теперь выкладывайте слои: капуста, картошка, мясо, лук и морковка, зелень с чесноком и огурец сверху.
- Стакан сметаны смешиваем с одной пачкой майонеза и заливаем получившемся соусом запеканку.
- Отправляем ее в духовку на 20-25 минут при 180 градусах.
Курские блинчики
Ингредиенты:
- Молоко 3,2% — 1 бутылка (0,9 или 1 л);
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 4 стол. ложки;
- растительное масло — 5 столовых ложек (в тесто), и 20 г (для смазывания сковородок);
- соль — маленькая щепотка.
Для теста:
- Мука — 10-15 ст. ложек с горкой;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- сливочное масло — 100 г.
Приготовление:
- Вначале яйца с солью, сахаром и ванилью взбиваем в посуде с высоким бортиком миксером (примерно 1-2 минуты. Смесь немного увеличится в объеме и изменит цвет на более светлый.
- Добавляем туда пять ложек растительного масла и снова взбиваем одну минуту.
- Всыпаем две столовые ложки с горкой муки и взбиваем одну минуту. Вливаем молоко: вначале 200 грамм, перемешиваете, потом весь остаток.
- Взбиваем и добавляем муку сразу 7-8 с ложек горкой, далее подсыпаем по одной ложке с горкой, чтобы получить нужную консистенцию.
Жарим блинчики.
«Куряне идут и на блинный торт — проще не бывает: напечь блинов побольше и укладывать в стопку, промазывая четные блины обычной сгущенкой, а нечетные – вареной», — рассказывает кулинар.
Пряники Соловьиного края
История курских пряников началась еще в девятом веке. Хозяюшки экспериментировали с начинками: укроп, розовая вода, огуречный рассол и многие другие. Прославились в особенности сладкие пряники, благодаря своим традиционным секретам.
Ингредиенты:
- Мука — 600 г;
- сахарная пудра — 150 г;
- сливочное масло — 100 г;
- мед — 225 г;
- яйца — 2 шт.;
- сода — 1,5 ч. ложки;
- пряности, какао — по вкусу.
Приготовление:
- Смешать сухие муку, сахарную пудру, соду без горки, пряности и перетереть их с натертым на терку маслом. Можно перемешать в блендере.
- Мед нагреть до горяча, но не кипятить, и влить к сухим ингредиентам.
- Затем добавить яйца и желтки. Замесить мягкое, но упругое тесто. Месить пять минут. Тесто не должно плыть и быть сильно тугим, так как тогда будет труднее с ним работать. Завернуть тесто в пакет и дать полежать 5-10 минут.
- Раскатать тесто до толщины 2-3 мм, вырезать нужные фигурки и печь при 180 градусах не более 10 минут в режиме конвекции.
- Перед нанесением глазури пряники полностью остудить.
Несколько лет назад специалистами была создана гастрономическая карта Соловьиного края, благодаря которой жители других городов и стран могут ознакомиться с традиционной кухней региона. В список самых интересных вошли, например, картофельная друнька и суджанские вареники с дырочкой.