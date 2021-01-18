Кулинар Борис Бурда поделился интересными рецептами Курского края

Известный кулинар, бард и участник шоу «Что? Где? Когда?» Борис Бурда на своем YouTube-канале «Вкусно с ББ» поделился «аппетитным» рецептом курской картофельной запеканки с мясом и рассказал о других особенных блюдах Соловьиного края. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

Картофельные блины

Ингредиенты:

Картофель — 5-6 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

молоко — 0,5-1 л;

яйцо — 1 шт.;

мука — 3 ст. ложки;

соль, перец — по вкусу;

масло — по вкусу (для жарки).

Приготовление:

Лук, чеснок и картофель следует почистить и натереть на крупной терке.

Поперчить посолить, добавить муку, вбить яйцо.

Все тщательно перемешать и влить столько молока, чтобы получилось тесто средней густоты.

Получившееся тесто выложить на раскаленную сковородку (лучше всего чугунную), разровнять блин ложкой, затем накрыть крышкой и убавить огонь до минимума.

Через некоторое время аккуратно перевернуть блин лопаткой. Когда блин приготовится, выложить его на бумажное полотенце.

Блин подавать на общем блюде с соусами.

Ленивые голубцы по-курски

Ингредиенты:

Кочан капусты — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

свинина — 500 г;

томатный сок — 200 г;

рис — 100 г;

растительное масло — 30 г;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Морковь помыть, очистить и натереть на крупной терке.

Лук репчатый очистить, помыть и нарезать полукольцами.

Свинину помыть, осушить и нарезать небольшими кусочками.

Разогреть сковороду. Налить растительное масло. Выложить мясо. Обжаривать на среднем огне, помешивая, до золотистого цвета, не более 10 минут.

Выложить лук и морковь. Тушить все вместе 5-7 минут. Залить томатным соком. Посолить и поперчить. Тушить все вместе под крышкой 15 минут.

Помыть хорошо рис. Залить водой. Дать закипеть. Варить 20 минут. Откинуть на дуршлаг, промыть хорошо водой.

Капусту тонко нашинковать.

В казанке соединить мясо, рис и капусту. Посолить и поперчить.

Потушить ленивые голубцы с капустой под крышкой на самом минимальном огне до готовности, около 10 минут.

Картофельная запеканка с мясом

Ингредиенты:

Свинина — 250 г;

картофель — 5 шт. среднего размера;

репчатый лук — 1 шт.;

кислая капуста — 250 г;

соленый огурец — 1 шт.;

морковка — 1 шт.;

сметана — 1 стакан;

майонез — 1 шт.;

специи, соль — по вкусу.

Приготовление:

Отварить пять средних картофелин. Остудить, очистить и нарезать их тонкими кружочками.

Мясо помойте и нарежьте небольшими кубиками. Обжарьте его, посолите и добавьте любимые специи.

Лук и морковку почистите, нашинкуйте и обжарьте на умеренном огне.

Натрите на крупной терке два небольших соленых огурчика, отожмите жидкость.

Отожмите 250 граммов кислой капусты. Нарежьте помельче небольшой пучок зелени и выдавите три хороших зубчика чеснока.

Смазать форму для запекания маслом.

Теперь выкладывайте слои: капуста, картошка, мясо, лук и морковка, зелень с чесноком и огурец сверху.

Стакан сметаны смешиваем с одной пачкой майонеза и заливаем получившемся соусом запеканку.

Отправляем ее в духовку на 20-25 минут при 180 градусах.

Курские блинчики

Ингредиенты:

Молоко 3,2% — 1 бутылка (0,9 или 1 л);

яйца — 3 шт.;

сахар — 4 стол. ложки;

растительное масло — 5 столовых ложек (в тесто), и 20 г (для смазывания сковородок);

соль — маленькая щепотка.

Для теста:

Мука — 10-15 ст. ложек с горкой;

ванильный сахар — 1 пакетик;

сливочное масло — 100 г.

Приготовление:

Вначале яйца с солью, сахаром и ванилью взбиваем в посуде с высоким бортиком миксером (примерно 1-2 минуты. Смесь немного увеличится в объеме и изменит цвет на более светлый.

Добавляем туда пять ложек растительного масла и снова взбиваем одну минуту.

Всыпаем две столовые ложки с горкой муки и взбиваем одну минуту. Вливаем молоко: вначале 200 грамм, перемешиваете, потом весь остаток.

Взбиваем и добавляем муку сразу 7-8 с ложек горкой, далее подсыпаем по одной ложке с горкой, чтобы получить нужную консистенцию.

Жарим блинчики.

«Куряне идут и на блинный торт — проще не бывает: напечь блинов побольше и укладывать в стопку, промазывая четные блины обычной сгущенкой, а нечетные – вареной», — рассказывает кулинар.

Пряники Соловьиного края

История курских пряников началась еще в девятом веке. Хозяюшки экспериментировали с начинками: укроп, розовая вода, огуречный рассол и многие другие. Прославились в особенности сладкие пряники, благодаря своим традиционным секретам.

Ингредиенты:

Мука — 600 г;

сахарная пудра — 150 г;

сливочное масло — 100 г;

мед — 225 г;

яйца — 2 шт.;

сода — 1,5 ч. ложки;

пряности, какао — по вкусу.

Приготовление:

Смешать сухие муку, сахарную пудру, соду без горки, пряности и перетереть их с натертым на терку маслом. Можно перемешать в блендере.

Мед нагреть до горяча, но не кипятить, и влить к сухим ингредиентам.

Затем добавить яйца и желтки. Замесить мягкое, но упругое тесто. Месить пять минут. Тесто не должно плыть и быть сильно тугим, так как тогда будет труднее с ним работать. Завернуть тесто в пакет и дать полежать 5-10 минут.

Раскатать тесто до толщины 2-3 мм, вырезать нужные фигурки и печь при 180 градусах не более 10 минут в режиме конвекции.

Перед нанесением глазури пряники полностью остудить.

Несколько лет назад специалистами была создана гастрономическая карта Соловьиного края, благодаря которой жители других городов и стран могут ознакомиться с традиционной кухней региона. В список самых интересных вошли, например, картофельная друнька и суджанские вареники с дырочкой.