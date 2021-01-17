Шепелев заявил, что «шерстяные трусы» спасают его от морозов

Москва, 17 января. Белорусский и российский телеведущий Дмитрий Шепелев показал поклонникам, как подготовился к зиме в Москве.

Ведущий семейной развлекательной программы «Ты как я» считает, что «сани нужно готовить летом». Шепелев приобрел теплые вещи заранее и больше не боится холодов. Звезда телеэкранов опубликовал в Instagram снимок в теплом «дутике». Рядом с Шепелевым красуются две пушистые собаки, которым, судя по всему, не так холодно как хозяину.

«На Дмитрии: трусы с шерстью, термобелье шерстяное, термоноски шерстяные, штаны с начесом, свитер-водолазка шерстяной, шапка вязаная, ботинки на толстой подошве, пуховик, перчатки», — написал ведущий.

Поклонники телеведущего разделились на два лагеря: одни похвалили Шепелева за то, что он «во всеоружии», другим не понравились «интимные подробности» об артисте.

«Извините, а кому это интересно какие трусы на вас, Дмитрий?» — поинтересовалась пользовательница. «Вооружен и очень опасен, теперь собачкам холоднее, чем вам, Дмитрий», — добавила другая подписчица.

Шепелев часто «дразнит» своих подписчиков в Instagram. После Нового года он опубликовал забавный снимок из душа, как бы направляя струю воды на «не совсем протрезвевших» после праздников поклонников. Ведущий предположил, что кому-то из пользователей обязательно станет "получше».