Экс-участница «Дома-2» Колисниченко показала результат новой пластики

Москва, 17 января. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Колисниченко показала результат пластической операции по уменьшению расстояния между носом и губами на коллаже из двух фото.

По снимкам можно заметить, что расстояние от ноздрей до края губ действительно уменьшилось, лицо стало выглядеть чуть более сплюснутым в профиль. Второе фото сделано спустя месяц и десять дней после операции, так что отек спал и виден реальный эффект. Кроме того, звезда сделала липосакцию подбородка, за счет чего черты ее лица стали еще более изящными.

«Сегодня я предоставила фото с макияжем, чтобы показать вам визуальный результат самого изменения расстояния между носом и верхней губой (было расстояние 17 мм, сделали 10 мм)», — рассказала подписчикам экс-участница телестройки.

Фанатам понравился результат, он показался им естественным, а «новое» лицо Колисниченко — гармоничным. Звезда не намерена останавливаться, в ее планах вновь добавить в губы гиалуроновой кислоты.

Ранее в пластической операции заподозрили Ксению Бородину. Подписчики решили, что она увеличила грудь, увидев ее фото в купальнике.