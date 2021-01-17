Манукян назвал Бузову женой в эфире «Танцев со звездами»

Москва, 17 января. Блогер и рэпер Давид Манукян подтвердил в эфире шоу «Танцы со звездами», что Ольга Бузова является его супругой. Недавно влюбленные сыграли свадьбу на Мальдивах.

Один из членов жюри, хореограф Егор Дружинин спросил у Манукяна, действительно ли телеведущую можно называть его женой. Тот не стал вдаваться в подробности и дал краткий утвердительный ответ. Дружинин в шутку предложил пригласить Бузову в «Танцы со звездами» в качестве приглашенной знаменитости.

Ведущий передачи Андрей Малахов заявил, что звезда находится за кулисами, а Николай Цискаридзе, сидящий за судейским столом, вспомнил ее участие в проекте в далеком 2012 году. Тогда она дошла до финала, как и в новом сезоне «Ледникового периода», который прошел в конце 2020-го.

Недавно Манукян и Бузова поженились на Мальдивах. Они устроили романтический вечер и, возможно, даже произнесли клятвы. Однако бракосочетание на островах не имеет юридической силы в России, так что это не более, чем трогательный жест. Собчак, комментируя свадьбу звезд, намекнула, что у телеведущей свадьба на Мальдивах уже входит в привычку.