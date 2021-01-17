Фигурист Ягудин оценил образ Навки в полупрозрачном платье

Москва, 17 января. Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка удивила поклонников необычным образом.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду посвятила публикацию в Instagram семейным ценностям. Навка отметила, что в Европе молодому поколению насаждают непонятные для нормального человека вещи. А тех, кто не хочет принимать новые «ценности», называют «расистом», «гомофобом» или навешивают на них другие ярлыки.

«В нашей стране семейные ценности — это семейные ценности, мужчина — это мужчина, а женщина имеет право называться женщиной!» — отметила фигуристка.

В качестве доказательства своих слов звезда фигурного катания показала снимок в шикарном полупрозрачном наряде. Платье-сетка впечатлило не только подписчиков, но и коллегу Навки Алексея Ягудина. Он поставил под постом несколько смайликов.

«Вы правы, Татьяна, наш русский дух самый крепкий и надежный», — согласилась с Навкой пользовательница.

Фигуристка в соцсетях старается говорить о важных для российского общества темах. Она на своем примере показывает важность семьи и русских традиций. Новый год и Рождество Навка отмечала со своим супругом Дмитрием Песковым и шестилетней дочерью Надей.