Вышел тизер комедии об актере Дуэйне Джонсоне

Лас-Вегас, 17 января. Опубликован тизер комедийного сериала «Молодой Скала», в котором покажут жизнь голливудской звезды.

Полноценный официальный трейлер сериала пока не вышел, и фанаты могут довольствоваться только тизером. Релиз проекта запланирован уже на 16 февраля. Его покажут на телеканале NBC. Сериал расскажет о школьной жизни Джонсона, его взаимоотношениях с родителями, а также будет показано несколько личных архивов звезды.

Журнал Forbes поместил Джонсона в рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира. За свою актерскую карьеру он сыграл в таких знаменитых фильмах, как «Мумия возвращается», «Широко шагая», «Зубная фея», «G.I. Joe: Бросок кобры 2», «Геракл», а также в серии «Форсаж». Ранее появился слух, что актер может сыграть одну из ролей в продолжении «Хищника».