Число протестующих у белорусского посольства сократилось до десяти человек

Москва, 17 января. Противники законного руководства Белоруссии устроили акцию возле здания посольства республики в Москве. Число протестующих составило примерно 10 человек.

Демонстранты выстроились в так называемую «цепь солидарности». Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают порядок возле здания на Маросейке. Участники акции взяли с собой теплые одеяла и болоньевые куртки, чтобы спастись от 20-градусного мороза.

Ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов, которые прошли в августе прошлого года. По материалам Центральной избирательной комиссии республики, лидер страны Александр Лукашенко одержал победу, набрав свыше 80% голосов.

Авторы Федерального агентства новостей ранее писали о заявлении Лукашенко, в котором он выразил готовность помогать своей стране даже после ухода с поста президента.