В США раскрыли стратегию морской войны с Россией

Вашингтон, 17 января. Командование ВМС США сделает ставку на подводные лодки типа «Колумбия» в возможной морской войне с Россией. Об этом заявили эксперты американского журнала The National Interest.

Субмарины типа «Колумбия» предназначены для замены подлодок «Огайо». Они станут основными носителями баллистических ракет морского базирования. Строительство головной лодки начнется в 2021 году, а ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2031 год, передает «ПолитРоссия».

Командование ВМС США считает «Колумбию» приоритетным проектом, так как стратегические субмарины из семейства «Огайо» прослужили почти сорок лет и должны быть заменены современными подлодками. Эксперты отмечают, что подводные крейсеры типа «Колумбия» станут мощным и смертоносным оружием в возможной морской войне с Россией.

«Могущественные атомные подводные лодки с баллистическими ракетами смогут спокойно патрулировать подводные области, гарантируя полное уничтожение любой нации, которая начнет ядерное нападение на Соединенные Штаты», — уверены аналитики.

Ранее стало известно, что новые российские ракетные комплексы стали настоящей головной болью для военного командования США. Российские системы ПВО демонстрируют настолько высокую эффективность и боевую мощь, что многие американские генералы сомневаются в возможностях своей авиации.