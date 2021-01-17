Сергей Лазарев не выступил в первом выпуске шоу «Танцы со звездами»

Москва, 17 января. Певец Сергей Лазарев пропустил первый выпуск шоу «Танцы со звездами», на котором должен был выступить с чемпионкой России Екатериной Осиповой.

Премьера шоу состоялась на канале «Россия-1» 17 января. В первом выпуске жюри и зрители знакомились с участниками. Не выступил лишь Лазарев, который старательно готовился к проекту.

В эфире показали небольшой ролик с репетиций. На видео запечатлен момент знакомства артиста с партнершей.

«В цирке был, на льду был, пора танцевать», — пошутил исполнитель о решении поучаствовать в проекте.

Лазарев не смог выступить на шоу, но вышел на связь со студией. Певец признался, что его очень расстроила сложившаяся ситуация. Оказалось, что артист не смог вылететь из Индонезии. Он пообещал обязательно быть в следующем выпуске. Осипова в шутку пригрозила, что в противном случае станцует с ведущим Андреем Малаховым.

Продюсер шоу «Танцы со звездами» Сергей Кордо ранее дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей. Он поделился ожиданиями от нового 12-го сезона. За победу в этот раз поборются рэперы ST и DAVA (молодой человек певицы Ольги Бузовой), актриса Екатерина Шпица и многие другие известные личности.