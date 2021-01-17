России предложили перенаправить часть экспортного угля из Европы в Китай

Москва, 17 января. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, куда Российская Федерация может направить часть освободившегося от Европы угля.

РФ является постоянным поставщиком энергоресурсов в страны Евросоюза. При этом ЕС намеревается перейти к водородной энергетике и отказу от ископаемых видов топлива. Стоимость угля будет расти, а использование этого ресурса постепенно сойдет на нет в Европе.

«Это требует от России принятия неких решений по защите экспортных направлений», — рассказал эксперт «ПЭ».

Москва должна принять решение о дальнейшей судьбе угля. Существует возможность как развития производства, так и перенаправления экспорта ископаемого в Китайскую Народную Республику, заключил специалист.

Ранее польские аналитики высказывали недовольство сохраняющейся зависимостью страны от российского угля. Стратегия Варшавы по отказу от ископаемого провалилась, передает Федеральное агентство новостей.