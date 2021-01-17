Мясников сообщил неутешительные новости страдающим от облысения людям

Москва, 17 января. Истончение и выпадение волос в определенных зонах не поддается лечению. Такое неутешительное заявление сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

Облысение на определенных участках головы обусловлено генетически, поэтому справиться с этой напастью никак нельзя, обратил внимание Мясников. Некоторые люди пытаются скрыть несовершенства волосяного покрова татуировкой, добавил он. Телеведущий назвал пересадку волос единственным способом справиться с таким типом облысения.

Только диффузное выпадение волос можно побороть с помощью медикаментов, обратил особое внимание Мясников. Причинами такого типа облысения может быть заболевание щитовидной железы или грибки, заключил телеведущий.

Модель и популярный блогер Алена Шишкова призналась журналистам, что столкнулась с выпадением волос. Частая смена стиля и причесок пагубно сказались на состоянии волос, поэтому они стали выпадать, предположила девушка.