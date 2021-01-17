ФАН выяснил, почему отменили ЕГЭ по математике

Отмена обязательного ЕГЭ по математике в 2021 году — это логичное решение в пандемию. Такое мнение в комментарии ФАН выразил председатель Всероссийского педагогического собрания в Санкт-Петербурге Константин Тхостов.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в 2021 году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с коронавирусом базовый уровень ЕГЭ по математике проводиться не будет. Поступающим в высшие учебные заведения можно будет сдать только ЕГЭ по русскому языку и другим необходимым для поступления предметам. Девятиклассникам же будут выдаваться аттестаты на основании двух предметов — русского языка и математики.

«Даже если к лету ситуация с коронавирусом разрешится, процесс подготовки ребят к вступительным экзамен уже будет закончен, поэтому решение волне целесообразное и очевидное. Единый государственный экзамен законодательно прописан, как форма вступительного экзамена в высшие учебные заведения, то есть это не выпускной экзамен из школы», — объяснил эксперт.

Тхостов считает, что те, кто не планирует продолжать обучение в высших учебных заведениях, не должны сдавать базовую математику.

«Ребята, которым нужен экзамен по математике, сдают повышенный уровень, а писавшие базу в этом предмете не нуждались. В силу того, что математика, как и русский, был обязательным экзаменом, выпускники должны были писать базу, чтобы получить аттестат об окончании школы. Сейчас в этом необходимости нет. ЕГЭ — это только вступительный экзамен», — отметил он.

Председатель признался, что в наличии базового экзамена по математике нет ничего плохого, но нет и хорошего.

«Это абсолютная штатная ситуация, задекларированная в нашем законодательстве. Если будет принято решение его изменить, значит, будем жить в новых реалиях», — подытожил Тхостов.

Ранее Константин Тхостов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» объяснил, почему ЕГЭ нельзя отменять, а также выразил уверенность в том, что пандемия не повлияет на подготовку к нему.