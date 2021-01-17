Борт с «берлинским пациентом» приземлился в Шереметьево

Москва, 17 января. Блогер Алексей Навальный прибыл в Москву. Его самолет авиакомпании «Победа» приземлился в аэропорту Шереметьево. Он прилетел из Берлина вместе с женой.

Юристы предполагают, что сразу после прилета основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) могут задержать. В конце декабря 2020 года в отношении него возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ФСИН также требует изменить ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Слушание по этому вопросу состоится 29 января.