Украина проводит выборы в «обезглавленных» городах

Киев, 17 января. Повторные местные выборы проходят в Борисполе и Броварах которые остались без руководства из-за пандемии коронавируса, сообщили представители ЦИК Украины.

Победители избирательной гонки в двух украинских городах ранее скончались от осложнений, вызванных инфекцией COVID-19. Избирательные участки будут принимать посетителей до 20:00 по местному времени (21:00 по мск).

Медики в октябре прошлого года выявили коронавирус у мэра Новгород-Северского Олега Бондаренко, который переизбирался на второй срок. Он был госпитализирован с поражением легких, однако врачи не смогли его спасти. Победитель выборов главы Борисполя Анатолий Федорчук умер еще до объявления официальных результатов голосования.

Центральная избирательная комиссия Украины ранее заявила о невозможности проведения местных выборов в Донбассе, пишет Федеральное агентство новостей.