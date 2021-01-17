Профессор Рябцев объяснил, как «снизили» газовые тарифы на Украине

Киев, 17 января. Понижения тарифов на газ для украинского населения на 30%, объявленного президентом Украины Владимиром Зеленским, на самом деле не было.

Данной информацией в интервью с украинским журналистом Анатолием Шарием поделился член экспертного совета при Минэнерго профессор Геннадий Рябцев. Он объяснил, что никакого документа, который может подтвердить данную меру, украинское правительство не принимало. В случае с тарифами это должно быть постановление Кабинета министров Украины. Сам кабмин ранее установил строгий регламент принятия соответствующих решений: разработка проекта, экономическое обоснование, публикация проекта на ресурсе Минэнерго, обсуждение правок участниками рынка.

Далее проект направляется в регуляторные ведомства для согласования, и проверяется на соответствие с законом «Об основах государственной регуляторной политики».

«А из этого ничего не сделано, насколько мне известно», — заявил Рябцев.

До конца текущего отопительного сезона на Украине намерены снизить стоимость газа для населения до 6,99 гривны за кубометр. Следующие решения будут зависеть от ситуации, пишет ФАН.