ФАН публикует кадры задержания провокаторов во Внуково

Москва, 17 января. Московские полицейские приступили к задержаниям провокаторов в аэропорту Внуково. Среди «активистов» присутствуют близкие соратники скандального блогера.

Известно, что сегодня вечером во Внуково прибудет самолет из Германии, на борту которого находится блогер Алексей Навальный, основатель ФБК (признан иноагентом в РФ). Ожидая его прибытия, в аэропорт стянулись сторонники злостного нарушителя законов РФ. Как и ожидалось, «активисты» решили устроить несколько провокационных акций, чтобы отвлечь внимание правоохранителей.

Сообщается, что несколько дебоширов вступили в открытый конфликт с фанатами Ольги Бузовой, которые ожидают визита певицы. Агрессивно настроенных провокаторов задержала полиция — силовики направили усиление во Внуково для сохранения безопасности граждан.

Отметим, что ранее сотрудники правоохранительных органов задержали юриста Любовь Соболь, нескольких сотрудников ФБК и «активистов».