Компания-посредник рассказала о комиссии за покупку вакцины для Украины

Киев, 17 января. Размер оплаты от правительства Украины прокомментировала организация Crown Agents, которая была выбрана посредником для поставок вакцины от COVID-19.

Комиссия за услуги будет получена только после выполнения всех условий контракта и в размере, необходимом для покрытия операционных расходов, подчеркнула пресс-служба компании. Она также отметила, что уже имеет опыт работы с вакцинами, требующими специальных условий хранения. Власти Великобритании, первыми запустившие массовую вакцинацию населения, выбрали ее для доставки препарата на заморские территории.

Сейчас Crown Agents закупает вакцины по заказу Минздрава Украины в рамках программы «Иммунобиологические препараты». Замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук ранее назвал примерный процент, который полагается посреднику. По его словам, опасения, что это будут 5%, не оправданы; на самом деле — около 2%.

Несколько дней назад от процесса закупки было отстранено госпредприятие «Медицинские закупки Украины» (МЗУ).