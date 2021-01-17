Самолет с Навальным приземлится в Шереметьево

Москва, 17 января. Авиасудно компании «Победа», на котором возвращается в Российскую Федерацию блогер Алексей Навальный, не приземлится в московском аэропорту Внуково, как было заявлено ранее.

Самолет прилетит в Шереметьево, сообщает источник ФАН. На борту находится глава ФБК (иноагент, запрещен в РФ), который покинул Берлин около двух с половиной часов назад.

«Берлинский пациент» не сумел улететь из Германии без нового скандала. С самолета «Победы» до взлета сняли одного из буйных пассажиров, передает Федеральное агентство новостей.

Сторонники злостного нарушителя российского законодательства уже начали устраивать беспорядки в московском аэропорту Внуково. Полиция задерживает нарушителей, которые пытались провоцировать конфликты с фанатами российской звезды Ольги Бузовой, находящимися в том же аэропорту.