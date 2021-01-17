Глава «Укрзализныци» назвал 625 тысяч гривен маленькой зарплатой

Киев, 17 января. Глава компании «Укрзализныця» Владимир Жмак считает, что 625 тысяч гривен (около 1,64 млн рублей) маленькая зарплата для такого предприятия.

Управленец отметил, что не скрывает своих доходов и заполняет соответствующую декларацию. Однако он не доволен уровнем заработной платы.

«Она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия как «Укрзализныця», — отметил Жмак.

Руководитель также заявил, что его предшественник Евгений Кравцов получал значительно больше.

Федеральное агентство новостей сообщало, что билеты на Украине для пассажиров не станут более дешевыми. Соответствующее заявление сделал Владимир Жмак.