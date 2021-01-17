Экс-премьер Украины раскритиковал Киев за водную блокаду Крыма

Киев, 17 января. Руководство Украины сообщает о готовности к компромиссам в вопросах Крыма и Донбасса при переговорах с Российской Федерацией.

Такое заявление сделал глава киевской делегации на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук. Он отметил, что в этом вопросе нужна политическая воля Москвы.

Слова Кравчука прокомментировал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Он просто болтанул, что Киев готов, а к каким конкретно — он не сказал. Самая простая лакмусовая бумажка — это открытие Северо-Крымского канала, который они закрыли шесть лет назад, лишив 2,5 млн крымчан питьевой воды», — написал он в Telegram.

Экс-премьер Украины призвал киевских руководителей прекратить этот геноцид и показать готовность к компромиссам возобновлением подачи воды на полуостров.

Ранее Азаров высказался о ситуации на Украине, которая сложилась в последние годы.