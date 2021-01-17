В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ на линии соприкосновения

Луганск, 17 января. Разведка ЛНР заявила, что украинские военные развернули у прифронтового поселка Новотошковское два бронетранспортера (БТР).

О появлении в окрестностях поселка украинских БТР сообщили представители Народной милиции ЛНР, отметив, что переброска военной техники подпадает под запрет, введенный третьим пунктом дополнительных мер по обеспечения перемирия в Донбассе.

«В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ отмечено нахождение двух бронетранспортеров БТР-60 вблизи населенного пункта Новотошковское», — указали представители ЛНР.

Накануне СМИ стало известно, что украинские войска разместили бронетехнику в окрестностях населенных пунктов Геевка и Трехизбенка, подконтрольных Киеву.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что бойцы ВСУ заминировали окраины подконтрольного Киеву города Горское и еще несколько поселков. Представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий призвал жителей быть осторожней и сообщать о нарушениях, допущенных со стороны украинских военных