Представители ЛНР рассказали об афере ВСУ с дезертирами в Донбассе

Луганск, 17 января. Украинское военное руководство пытается скрыть факт дезертирства, выдавая беглецов за выполняющих спецзадание в Донбассе солдат, сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

Несколько бойцов 59-й бригады ВСУ, которая принимает участие в вооруженном противостоянии на юго-востоке Украины, самовольно покинули расположение, однако командование не спешит признавать факт дезертирства солдат, отметили в УНМ Луганской Народной Республики. Представители оборонного ведомства ЛНР подчеркнули, что военное руководство пытается оправдаться тем, что бойцы не сбежали, а якобы выполняют спецзадание на передовой.

"Солдаты уже длительное время самовольно отсутствуют, но с целью сокрытия дезертиров, уклонения от ответственности и получения причитающихся им денежных средств командиры батальонов отметили боевиков как выполняющих задачи на передовых позициях", — рассказали в Управлении Народной милиции ЛНР.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что солдаты ВСУ произвели постановку минных заграждений в окрестностях города Горское, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.