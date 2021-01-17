ФБР предупредило о войне в Вашингтоне: что будет происходить в США в день инаугурации

Через несколько дней избранный президент США демократ Джо Байден приступит к своим новым обязанностям, против чего выступает практически половина американцев. Инаугурация, которая состоится 20 января, возможно, повлечет за собой небывалые митинги и беспорядки, что, по оценкам многих экспертов, может привести к окончательному расколу американского общества и к гражданской войне. Для обеспечения безопасности Байдена в Вашингтон прибудут 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США, но, оказывается, это далеко не все меры.

Специальный агент Секретной службы США Мэтт Миллер признался, власти специально продлили «особый режим» до 21 января для предотвращения волны массовых беспорядков на следующий день после церемонии приведения к присяге Байдена. В период с 13 по 21 января Секретная служба станет ведущим федеральным агентством, ответственным за безопасность грядущего мероприятия.

Кроме того, оказывать помощь солдатам будут местные сотрудники правоохранительных органов. Видимо, демократы панически боятся провала Нацгвардии. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям также направило сотрудников в различные районы округа Колумбия.

Возле Капитолия будут дежурить машины скорой помощи. Если понадобится, к зданию Конгресса доставят воду и продовольствие. Видимо, вероятность повторения беспорядков в Капитолии чиновники все-таки рассматривают. Кроме того, вокруг Белого дома, Национального торгового центра и Капитолия устанавливаются защитные барьеры. Чтобы пройти через периметр центра города, люди должны будут назвать цель пересечения территории и предоставить доказательства.

В Вашингтоне в день передачи власти также закроют четыре главных моста и 13 станций метро, маршруты автобусов действовать не будут — движение в столице будет практически парализовано.

Fox News отмечает, инаугурация 46-го президента столкнулась с уникальными препятствиями — пандемией коронавируса и повышенной угрозой безопасности после чудовищных столкновений в Капитолии, в результате которых погибли пять человек. Комитет по инаугурации призвал сторонников Байдена праздновать его победу дома, чтобы снизить риск распространения смертельно опасной инфекции. Сторонники Дональда Трампа, напротив, тихо и мирно отсиживаться дома не будут — ФБР уже предупреждают о «войне».

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что американцы, симпатизирующие Республиканской партии, продолжают отстаивать Дональда Трампа. Американцы не принимают нового лидера и призывают республиканцев оказать активное сопротивление демократам и избранному президенту США Джо Байдену, даже если это привет к катастрофическим последствиям. Кроме того, они хотят, чтобы обе палаты Конгресса выступили против правления Байдена.

За несколько часов до вступления Байдена в должность президента Трамп покинет Белый дом и вылетит во Флориду.