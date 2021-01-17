Зачем правительство Ирана проводит новые военные учения

Тегеран, 17 января. Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) с 15 января 2021 года проводит учения с использованием баллистических ракет и БПЛА.

Маневры, получившие название «Великий Пророк – 15», продемонстрировали широкой публике новое поколение ракетного оружия класса «земля-земля». Они продлятся до 20 января.

???? Jan 16—#Iran

Revolutionary Guards (IRGC) missile continuing the "Great Prophet 15" military drills with more ballistic missile launches.



More provocative measures prior to Biden's inauguration.



۲۷ دی - سپاه پاسداران رژیم #ایران مانورهای نظامی «پیامبر اعظم ۱۵»‌را با ???? pic.twitter.com/8r71821B2S — Davoud Lotfi (@Davoudlotfi) January 16, 2021

Учения включали в себя атаку барражирующими боеприпасами целей, которые Командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР Амир Али Хаджизаде назвал «гипотетическими вражескими базами».

Позже последовали залпы баллистических ракет класса «Зальзал», «Зульфикар» и «Дезфул».

#UPDATE

Jan 16—#Iran

Revolutionary Guards (IRGC) missile continuing the "Great Prophet 15" military drills with more ballistic missile launches.



More provocative measures prior to Biden's inauguration.



pic.twitter.com/N15VY9rMvB — Dr. Lucas (@Laaask2) January 16, 2021

Одной из показательных мишеней стала ракетная установка — в Персидском заливе американские войска и их арабские союзники используют для обороны батареи Patriot. Кроме того, ракеты высокой дальности, выпущенные Ираном в ходе маневров, взорвались в 160 километрах от американского авианосца «Нимиц», сообщает FoxNews.

Учения проходят в последние дни администрации президента Дональда Трампа. А также в период очередного обострения напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

После выхода Ирана из ядерной сделки США начали «кампанию максимального давления», стараясь как можно сильнее повлиять на Тегеран при помощи экономических мер.

«Кампания максимального давления на Иран работает, применение санкций будет продолжаться. США, не колеблясь, обеспечат болезненные последствия для тех, кто занимается деятельностью, подпадающей под ограничительные меры», — говорилось в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Иранское правительство 13 и 14 января провело в Оманском заливе маневры военно-морского флота, учения БПЛА 5 и 6 января и маневры «Великий Пророк – 15» 16 января.

Все они стартовали на фоне того, как власти Ирана отметили первую годовщину убийства командующего подразделением «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани, погибшего в Ираке от удара американского беспилотника в январе прошлого года.

«Эти учения демонстрируют наши силу и решительность защищать наш суверенитет, нашу системы и наши ценности от врагов ислама и Ирана», – заявил генерал-майор Хоссейн Салами.

В ответ Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении иранских властей. Глава американского Госдепа пригрозил ограничительными мерами компаниям, сотрудничающим с Тегераном. В релизе ведомства перечислены полтора десятка материалов, которые запрещены для продажи иранской стороне.

Помимо этого, причиной санкций стало заявление официального представителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруза Камальванди о том, что они способны довести обогащение урана до 90%.

Однако США — не единственное государство, которое отреагировало на иранские учения.

Власти Саудовской Аравии 15 января заявили, что барражирующие боеприпасы на видео с учений якобы похожи на те, что участвовали в атаке на завод по первичной переработке нефти в Абкайке и нефтеперерабатывающий завод Хурайс в 2019 году.

В качестве доказательства они предъявили обломки взорвавшегося БПЛА, сравнив их с боеприпасами на видеозаписях с маневров.