Соболь и сторонников Навального задержали в аэропорту Внуково

Москва, 17 января. Юриста ФБК (признан иноагентом) Любовь Соболь, активистов Руслана Шаведдинова и Константина Котова, прибывших встречать Алексея Навального в аэропорт Внуково, задержали. Причину задержания пока не сообщили. Чуть позже уточнили, что задержали также сотрудников ФБК Илью Пахомова и Анастасию Кадетову, пишут журналисты «МБХ медиа» в Telegram-канале.

Ранее встречающие Алексея Навального, который летит из Берлина в Москву рейсом DP936, попытались спровоцировать конфликт с фанатами Ольги Бузовой. Они приставали к молодым людям и оскорбляли их — явно в расчете на стычку: ролик в Telegram позволяет увидеть, что начали ссору именно встречающие Навального.

Также находящиеся в аэропорту видели, как к группе на входе подошла женщина, которую не пустили в здание без билета по распоряжению администрации аэропорта (в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в здание пускают только тех, у кого есть билеты. — Прим. ФАН). Она громко кричала в возмущении, что ее не пропускают, указывая на одного из молодых людей, которого якобы пропустили просто так, рассказали в Telegram-канале «Соловьев».

Самолет «Победы» вылетел из Берлина с 20-минутным опозданием. Навальный летит в компании жены Юлии, журналистов и представителя МВД Германии Маркуса Фритценванкера.