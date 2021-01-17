Сатановский назвал выход России из ДОН концом эпохи иллюзий

Москва, 17 января. Политолог Евгений Сатановский считает, что выход России из Договора по открытому небу стал концом эпохи игр и иллюзий, связанных с Западом.

В пятницу, 15 января, Россия заявила о запуске официальной процедуры выхода из Договора по открытому небу. По словам политолога Сатановского, выход Москвы из договора подводит черту под целой эпохой. По его мнению, тем самым Россия дала понять международному сообществу, что перестала «играть в игры» и стремиться к интеграции «в западный мир».

«Взаимности мы с той стороны не получили. На первых порах договора, в которые нас втягивали, условия были взаимообязывающими, а потом начали обходиться и без этого. Чего церемониться с дурачками? Главное было подвинуть Москву. Ну, ее и двигали. Со временем, перестав даже особо маскироваться», — заметил политолог.

Ранее из ДОН вышли в одностороннем порядке США, о решении Белого дома стало известно в ноябре 2020 года. Как отметил Сатановский, из-за этого сложилась ситуация, при которой американская авиация получила возможность летать над российскими объектами, в то время как воздушные суда России не могли инспектировать объекты НАТО и США. В этой ситуации выход Москвы из договора политолог назвал единственно верным решением.

«Продолжать невесть что из себя строить и делать вид, что мы не понимаем, куда все клонится? Зачем?! Сейчас, по крайней мере, Россия перестала играть в их игры. И вот тут у нас будет по-настоящему равный подход друг к другу. Вполне нормально, если не строить никаких иллюзий», — резюмировал политолог.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что выход США из Договора по открытому небу (ДОН) серьезные проблемы для всего европейского сообщества. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.