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Врачи из Венесуэлы отправились на помощь в бразильский штат Амазонас

Врачи из Венесуэлы отправились на помощь в бразильский штат Амазонас

Каракас, 17 января. Более сотни врачей, обученных в Каракасе, отправились в бразильский штата Амазонас, где ситуация с распространением COVID-19 остается критической. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на своей странице Twitter.

По словам Арреасы, собранная правительством Николаса Мадуро «Бригада Симона Боливара» из 107 бразильских и венесуэльских врачей — выпускников Латиноамериканской медицинской школы имени Сальвадора Альенде в Каракасе уже направлена в бразильский город Манаус.

Глава МИД Венесуэлы также заявил, что Венесуэла поможет правительству Амазонаса ликвидировать нехватку газа для аппаратов ИВЛ.

«Вчера я сообщил хорошие новости губернатору штата Амазонас в Бразилии, что сегодня в субботу первые грузовики с тысячами литров кислорода отправляются с завода компании Sidor в Пуэрто-Ордас, в Манаус», — написал Арреаса.

Врачи из Венесуэлы отправились на помощь в бразильский штат Амазонас

Система здравоохранения в столице бразильского штата Амазонас не выдержала нагрузки из-за роста числа заражений COVID-19. Больницы города переполнены, врачи жалуются на острую нехватку кислорода и других медицинских материалов.

15 января министерство иностранных дел Венесуэлы по поручению Николаса Мадуро предложило властям Амазонаса любую необходимую помощь. Губернатор штата Уилсон Лима, член консервативной Социал-христианской партии, которая поддерживает политику Жаира Болсонару, принял помощь и поблагодарил венесуэльскую сторону.

23 января 2019 года правительство Жаира Болсонару вслед за США признало оппозиционера Хуана Гуайдо «временным президентом» Венесуэлы. Члены семьи президента и члены правительства Бразилии регулярно называли Николаса Мадуро «диктатором», а его политику — «марксистской». 5 сентября 2020 года представители посольства Венесуэлы в Бразилиа были признаны персонами нон-грата и были лишены дипломатического иммунитета.

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