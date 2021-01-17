Врачи из Венесуэлы отправились на помощь в бразильский штат Амазонас

Каракас, 17 января. Более сотни врачей, обученных в Каракасе, отправились в бразильский штата Амазонас, где ситуация с распространением COVID-19 остается критической. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на своей странице Twitter.

По словам Арреасы, собранная правительством Николаса Мадуро «Бригада Симона Боливара» из 107 бразильских и венесуэльских врачей — выпускников Латиноамериканской медицинской школы имени Сальвадора Альенде в Каракасе уже направлена в бразильский город Манаус.

Ayer le di la buena noticia al Gobernador del estado Amazonas de Brasil ????????, que hoy sábado salen los primeros camiones cilindros con miles de litros de oxígeno, desde la planta de SIDOR, Puerto Ordaz, hacia Manaus. Le di también otra buena noticia... (sigue) — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 16, 2021

Глава МИД Венесуэлы также заявил, что Венесуэла поможет правительству Амазонаса ликвидировать нехватку газа для аппаратов ИВЛ.

«Вчера я сообщил хорошие новости губернатору штата Амазонас в Бразилии, что сегодня в субботу первые грузовики с тысячами литров кислорода отправляются с завода компании Sidor в Пуэрто-Ордас, в Манаус», — написал Арреаса.

Система здравоохранения в столице бразильского штата Амазонас не выдержала нагрузки из-за роста числа заражений COVID-19. Больницы города переполнены, врачи жалуются на острую нехватку кислорода и других медицинских материалов.

15 января министерство иностранных дел Венесуэлы по поручению Николаса Мадуро предложило властям Амазонаса любую необходимую помощь. Губернатор штата Уилсон Лима, член консервативной Социал-христианской партии, которая поддерживает политику Жаира Болсонару, принял помощь и поблагодарил венесуэльскую сторону.

Por instrucciones del Presidente @NicolasMaduro conversamos con el gobernador del Estado Amazonas, Brasil ????????, @wilsonlimaAM para poner inmediatamente a su disposición el oxígeno necesario para atender la contingencia sanitaria en#Manaus. ¡Solidaridad latinoamericana ante todo! — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 14, 2021

23 января 2019 года правительство Жаира Болсонару вслед за США признало оппозиционера Хуана Гуайдо «временным президентом» Венесуэлы. Члены семьи президента и члены правительства Бразилии регулярно называли Николаса Мадуро «диктатором», а его политику — «марксистской». 5 сентября 2020 года представители посольства Венесуэлы в Бразилиа были признаны персонами нон-грата и были лишены дипломатического иммунитета.