Мигранты из Гондураса штурмом взяли границу Гватемалы

Гватемала, 17 января. Более 8 тысяч жителей Гондураса, мечтающих попасть в США, прорвали границу Гватемалы и буквально снесли пограничников. Об движении каравана мигрантов сообщает гватемальское издание Prensa Libre.

Представитель местного агентства по делам миграции Алехандро Мена заявил, что за последние сутки через пропускные пункты в Эль Флоридо в Гватемалу проникли более 8000 нелегальных мигрантов из соседнего Гондураса. Толпы гондурасцев прорвали несколько полицейских кордонов.

#Border in #Guatemala overrun by #hondurenos to come to #USA while so many who live in #USA take their nation for granted; #fools https://t.co/iHgi3tSnfd