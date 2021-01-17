Полеты в Турцию и Египет: в Саратовской области появится второй аэропорт

Балаково, 17 января. В Саратовской области запланировано появление второго аэропорта, строительные работы должны стартовать в ближайшие месяцы. Власти планируют восстановить уже имеющуюся воздушную гавань в Балаково, закрытую в 2001 году. Первым данную инициативу выдвинул спикер Государственной думы Вячеслав Володин.



Правительство региона оценивает стоимость реконструкции в 9,1 млрд рублей. Согласно опубликованному плану, из федерального бюджета будет выделено 6,1 млрд. Около 2,1 млрд должны дать частные компании, данная сумма будет потрачена на строительство здания воздушного вокзала. Одним из главных инвесторов станет АО «Металлургический завод Балаково». Оставшуюся сумму выделит область, которой будет нужно построить дорогу и сопутствующую инфраструктуру.



По предварительным подсчетам, восстановленный аэропорт будет обслуживать около 500 тыс. пассажиров в год. Главными направлениями полетов по России должны стать Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Нижний Новгород, заграничные рейсы будут отправляться в Египет, Турцию и Таиланд.



Первый аэропорт в Балаково открылся еще в 1956 году, имея только грунтовые взлетные полосы. В 80-х годах городу потребовался новый воздушный порт в связи со строительством АЭС. Начавший работу в 1985 году аэропорт имел первый класс, мог принимать самолеты весом до 180 тонн и вертолеты любого типа. Из Балаково отправлялось множество регулярных рейсов в различные города СССР на самолётах АН-24, ЯК-42 и Л-410. Крупная катастрофа за всю историю произошла лишь одна: при полете из Балаково в Саратов разбился пассажирский АН-2, погибло 14 человек.



После развала Советского союза аэропорт отказался в глубоком кризисе, сократив количество полетов до минимума. Авиасообщение полностью остановилось в 1999 году. В 2001 году воздушную гавань закрыли, на данный момент ее территория заброшена. Несколько лет назад на взлетной полосе проводились автомобильные гонки.



Бывший балаковский летчик Иван П. положительно оценил идею реконструкции аэропорта. Экс-пилот отметил, что закрытие объекта было серьезной ошибкой.

«К сожалению, здесь можно использовать выражение «все как всегда». Сначала сломали под вопли о кризисе и «ненужности» аэропорта, теперь восстанавливаем за огромные деньги. Зачем было уничтожать наследие советской власти? Сколько судеб в результате оказалось сломано! Хорошо, что у меня был необходимый «налет часов» и я получил право на пенсию, хоть и платили ее с задержкой в два-три месяца. А насколько тяжело пришлось другим, в одночасье потерявшим работу? Глупое решение было, надо это признать. Содержать готовый аэропорт намного дешевле, чем перестраивать его после 20 лет простоя. Здорово, что хотя бы сейчас его восстановят, пусть и потратят миллиарды. Это нужный проект», — резюмировал летчик.

Глава Балаковского района Александр Соловьев рассказал, что аэропорт уже посетили эксперты, положительно оценившие состояние взлетной полосы и инфраструктуры.

«В городе уже работали сотрудники Росавиации. Эксперты осмотрели территорию и приняли предварительное заключение, что взлетно-посадочная полоса соответствует требованиям и находится в хорошем состоянии. Было предложено сделать балаковский аэропорт грузопассажирским. Считаю, что задумка будет востребованной, ведь над нашим городом проходит крупная авиационная линия из Европы в Азию. Грузовые самолеты могли бы делать здесь дозаправку и лететь дальше», — отметил Соловьев.

В Приволжском федеральном округе сейчас есть только один регион с двумя аэропортами — Ульяновская область. Авиахаб под названием «Ульяновск им. Н.М. Карамзина» используется в основном для рейсов по России, «Ульяновск-Восточный» — для международных отправлений. Значительная часть российских экспертов уверена, что балаковский аэропорт будет обеспечен работой на долгие годы благодаря удачному географическому расположению.



В 2021 году в Саратовской области также начнется строительство автомагистрали «Меридиан», призванной соединить Европу и Азию. По региону будет проложено около 630 километров трассы вместе с инфраструктурой — АЗС, магазинами и гостиницами.