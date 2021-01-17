Супруга Феликса Царикати рассказала об амбициозных планах артиста

Супруга Феликса Царикати, советского и российского эстрадного певца и актера, Залина в комментарии ФАН раскрыла планы своего мужа на 2021 год.

«Ждем, чтобы все открылось и начались концерты. С божьей помощью, конечно», — надеется она.

Также Залина рассказала, что и сейчас, во время эпидемии, Царикати не сидит без дела.

«Он дает концерты. В месяц по два концерта минимум. Работа не упала, скажем так. Он на месте не сидит. Различные творческие вечера, съемки... Творческая жизнь у него, слава богу, активная», — призналась женщина.

Не секрет, многие артисты недовольны отсутствием работы в пандемию. Так в интервью Федеральному агентству новостей актриса, певица и радиоведущая Оксана Почепа, более известная как Акула, пожаловалась на отмену гастролей из-за эпидемии коронавируса. А рэпер Алишер Моргенштерн смог отыграть концерт в Сочи, оставив без внимания все связанные с COVID-19 ограничения. Поклонники музыканта не соблюдали социальную дистанцию и танцевали без масок и перчаток.