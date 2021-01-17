Париж призвал Россию и США найти общий путь к контролю над вооружениями

Париж, 17 января. Москва и Вашингтон должны продлить действие договора СНВ-3, так как он позволяет сохранять стратегическое равновесие. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Если ничего не будет предпринято в ближайшие недели, между Москвой и Вашингтоном не останется никаких инструментов для контроля над ядерными вооружениями», — пояснил он.

Министр также добавил, что СНВ-3 затрагивает Европу, поэтому европейские страны должны проявить инициативу в этом вопросе и приложить усилия для продления договора.

В настоящее время между РФ и США действует договор СНВ-3. Данный документ регламентирует меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Его действие истекает в 2021 году. Москва неоднократно заявляла о необходимости продления договора. Однако США настаивали на присоединении Китая к договору, а также требовали включить в соглашение ряд новых вооружений.

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что Россия и США должны договариваться о дальнейших сокращениях вооружений, а также вовлекать в переговоры другие ядерные державы и корректировать военные доктрины.