Аналитики из США рассказали о вероятности войны России и Украины в 2021 году

Вашингтон, 17 января. Россия и Украина могут начать вооруженный конфликт в 2021 году, вероятность такого исхода не нулевая. Такого мнения придерживаются западные аналитики.

Новый доклад был представлен американской аналитической группой Council on Foreign Relations (CFR). Они изучили вероятность вооруженных конфликтов, которые могут вспыхнуть в 2021 году. Возникновение войны оценивалось по трехуровневой системе — высокая, средняя (умеренная) и низкая.

Столкновение между Россией и Украиной было оценено экспертами CFR как «среднее». Умеренный уровень был установлен на противостояние между Азербайджаном и Арменией, вооруженные конфликты в Эфиопии и Йемене. Наиболее высокую степень получила угроза сражений между США и Ираном. Впоследствии к этому может подключиться Израиль. С немалой долей вероятности борьба будет происходить в виртуальном пространстве, считают в CFR.

Ранее китайские эксперты рассказали, кто может помочь России в случае войны с США.