Киев, 17 января. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин похвастался знанием иностранных языков, но отказался продемонстрировать навыки. Ситуация произошла в прямом эфире украинского телеканала.

Бывший руководитель ведомства утверждал, что владеет немецким, испанским, английским и французскими языками. Ведущая попросила экс-министра попрощаться со зрителями на французском. Однако Климкин отказался выполнять просьбу ведущей, ссылаясь на то, что это канал, где следует разговаривать только на украинском языке.

Фрагмент программы завоевал популярность в Сети. Многие пользователи считают, что Климкин отказался из-за недостаточного уровня владения иностранным языком.

Федеральное агентство новостей сообщало, что украинский закон о принудительном использовании государственного языка в сфере услуг создал сложности для жителей страны.