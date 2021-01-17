Продюсер шоу «Танцы со звездами» рассказал о новом сезоне телепроекта

Продюсер шоу «Танцы со звездами» Сергей Кордо в эксклюзивном интервью ФАН поделился ожиданиями от нового 12-го сезона, премьера которого состоится 17 января на телеканале «Россия-1».

— Появилось ли что-то новое по сравнению с предыдущими сезонами?

— Танцы другие. Мы немного отошли от бального направления, хотя бальные танцы все равно составляют основу всей программы. У нас сегодня первый выход в павильон, только что репетировали хип-хоп, до этого был номер, не относящийся к десятке бальных танцев. В первом же эпизоде будет сальса, мы и в социальные танцы идем. У нас все распланировано заранее, правда, мы не знаем, кто вылетит. Надеемся, к четвертому эпизоду звезды наберут форму, ведь они приходят совсем сырыми. Не в смысле хореографии, а физически. За месяц тренировок они очень сильно набрали. В этом сезоне работает новая группа хореографов, соответственно, постановки будут иные, чем последние три сезона. Это все будет смотреться по-другому.

— Сложно ли для проекта отбирать звезд, которые еще не умеют танцевать? Все ли сразу соглашаются или есть те, кто отказывается?

— Иногда отказываются по причине занятости. Не всегда бывает выбор большой, потому что актеры заняты в спектаклях, сериалах, а это несколько другая работа, привычная для них. Здесь же надо переступить через себя, научиться чему-то, чего ты не делал никогда в жизни. Это интересно, поэтому люди решаются участвовать. Из-за пандемии было мало съемок, поэтому кастинги проходили легко. Я считаю, в этом сезоне у нас подобралась сильная команда: и актеры театральные очень сильные, и мы несколько расширили свой взгляд на кастинг. Участвуют популярный репер ST, популярный певец Сергей Лазарев, театральные актеры Шагин, Лысенков, Миркурбанов.

— Можно ли Давида Манукяна считать звездой? По какому принципу вы его отобрали?

— Я считаю его звездой. У каждого поколения свои звезды. Мы же смотрим шире немножко. Дава очень популярный, это видно по Instagram и числу его подписчиков. Звезда, безусловно.

— Будут ли соблюдаться противоэпидемические меры, как в прошлом сезоне?

— Будут. Мы вынуждены были внести в договор со звездами и профессиональными танцорами специальный пункт. Если тест участника на COVID-19 покажет положительный результат, то он должен будет покинуть шоу. В этом году у нас будут зрители. В прошлом сезоне их не было. Это большой минус. Не хватало поддержки. В этом сезоне нам дали послабление: зрители будут, но в масках и с соблюдением необходимой дистанции.

— Будут ли замены, если кто-то покинет шоу?

— Нет, если люди будут вылетать, замен не будет.

— Съемки будут проходить на Мосфильме?

— Да.

Ранее актриса Катерина Шпица прокомментировала свое участие в 12-м сезоне шоу «Танцы со звездами».