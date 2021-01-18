Следственный комитет встал на сторону МАК в вопросе сохранения ведомства

В споре о необходимости сохранения Межгосударственного авиационного комитета (МАК) поставили точку следователи Следственного комитета. В интервью ФАН руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Павел Выменец заявил, что без расследования МАК следователи не смогут дать полную оценку любому авиационному происшествию. И именно расследование МАК берется за основу для составления доказательной базы.

70 функций МАК

Межгосударственный авиационный комитет был создан еще при Ельцине как своеобразное Министерство гражданской авиации стран СНГ. На тот момент это казалось вполне логичным — у стран была общая авиабаза, самолеты могли производиться сразу в нескольких странах. Например, у «Руслана» разработчик сидел в Киеве, а производилось судно в Ульяновске. Для многих название МАК связано только с расследованием авиакатастроф, но это не так. Кроме того, у комитета было еще порядка 70 функций, такие как сертификация самолетов, аэропортов, авиакомпаний и так далее.

Постепенно компании сменили авиапарки, а страны начали выходить из соглашения. В России функции, не связанные с расследованием, начали передавать Росавиации. МАК стал превращаться в фиговый листок. Разговоры о том, что Межгосударственный авиационный комитет необходимо реформировать или вообще ликвидировать, ведутся с того момента, как в 2017 году ее исключили из Единого государственного реестра юридических лиц, так как регистрация была признана ошибочной.

Расследования

Что касается расследований, многие эксперты утверждают, что МАК только вредит нашей гражданской авиации. Президент Международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры» Игорь Трунов заявил ФАН, что МАК наделен нереальными полномочиями, а по сути — лишь общественная организация:

«МАК по сути — это международная общественная организация. Если мы берем чисто юридически, например, в России произошла авиакатастрофа, уголовно-правовая составляющая. Международная общественная организация проводит расследование и выносит решение, которое не подлежит обжалованию. Это бред. То есть Следственный комитет ничего с этим сделать не может. Но встает вопрос: почему решение международной общественной организации обязательно для российского Следственного комитета и не подлежит обжалованию? Именно из-за этого комитета за последние 20 лет мы не имели ни одного внятного расследования причин авиакатастрофы».

Также бытует мнение среди специалистов, что функции МАК вместе с технической базой и специалистами лучше отдать Следственному комитету. Тогда у юристов не возникнет вопросов к выводам экспертов.

Многие уверяют, что МАК на данный момент вообще недееспособный орган. Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, генерал-майор, доктор технических наук Магомед Толбоев высказался еще резче. По его мнению, МАК не имеет реальных экспертов с практическими навыками.

«МАК себя изжил, — заявил ФАН Магомед Толбоев. — Сидят чиновники, никуда не выезжают, ничего не определяют, никакого образования не имеют. Практическому подходу к расследованию – не учились. Их никто не учил! Сидят мальчики из семей бывших министров, полуминистров. Татьяна Анодина устарела, ей надо уйти на пенсию».

Следственный комитет берет за основу выводы МАК

Однако Следственный комитет не соглашается с этими выводами. По мнению следователей, МАК проводит ту часть работы, которую по закону и должны выполнять сторонние эксперты. А затем уже следователь назначает техническую экспертизу, которая имеет доказательное значение. Об этом в интервью ФАН рассказал руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Павел Выменец:

«МАК проводит свое расследование. Дается оценка всем фактам произошедшего. Изучается техническое состояние судна до происшествия, после него, правильность действий диспетчерских служб, аэропорта, правильность действий пилота. Это все анализируется. Суда бывают разных производителей — Boeing, Airbus, Superjet. Здесь нужны специалисты такого профиля, которые смогут ответить на все вопросы. Следователь — это юрист. Действующим уголовно-процессуальным законодательством предусмотрено, что во всех случаях, когда требуются специальные знания, следователь привлекает для этого экспертов. И на основании заключения МАК мы назначаем техническую экспертизу, которая имеет доказательное значение».

По словам Выменца, эксперты, изучая заключение МАК, делают выводы о виновности или невиновности конкретных лиц в произошедшем авиационном происшествии. Именно следователь делает выводы о причинах, которые послужили основой произошедшего. МАК и Следственный комитет не дублируют друг друга, а это взаимосвязанный, последовательный процесс — без заключения МАК следователь не сможет провести летно-техническую экспертизу.

«Даже в конкретном случае с двумя легкомоторными самолетами. На место столкновения, которое произошло в Гостилицах, вначале выехал следователь, — рассказывает Павел Выменец. — С участием криминалистов провел осмотр места происшествия, в ходе которого изъял необходимые для нас части фюзеляжа, образцы топлива и все, что нам было необходимо для проведения экспертизы. А когда на место прибыли представители МАК, был проведен осмотр с их участием. Потому что специалисты МАК на месте подсказывают, что изъять, как правильно изъять. Чтобы они могли дать ответ и нарисовать всю картину произошедшего. Поэтому в данной конкретной ситуации, как в Гостилицах, я вообще могу сказать: дать ответы по происшествию без участия МАК мы не сможем. Передавать функции МАК Следственному комитету нецелесообразно».

Говорить о ликвидации Межгосударственного авиационного комитета рано, хотя многие ожидали этого после уголовного дела по «Трансаэро», ликвидации компании, руководителями которой являлись сын и невестка главы МАК Татьяны Анодиной. Как известно, Анодина с семьей уехала после скандала во Францию, но продолжает оставаться руководителем комитета, хотя и последнее упоминание в новостях о ней датировано 2015 годом. Но пока эксперты МАК необходимы Следственному комитету для расследования катастроф, вряд ли кто-то ликвидирует этот орган.