Преподаватели и родители высказались об инциденте в одной из школ Томской области

Томск, 17 января. Преподавательский состав и родители высказали свое мнение об инциденте, который произошел в одной из школ Парабельского района. Накануне ФАН сообщал, что жительница Томской области была оштрафована за нецензурное оскорбление школьного учителя, который обучает ее ребенка.

Корреспондент ФАН поговорил с учителями соседних школ про взаимоотношения с родителями и образовательный процесс.

«В целом родители в районных школах все же адекватные. Конечно, встречаются отдельные представители, которые «больше всех знают» и пытаются лезть в образовательный процесс — то им домашние не такие, то им оценки не такие. Есть родители, которые очень сильно нерв поднимают, «права качают», но оскорбления — совсем единичные случаи и, конечно, надо пресекать такие ситуации. Правильно, что преподавательница в прокуратуру написала. А как еще защититься? Понятно, что учителя тоже разные и не идеальные, но и клеветы много. Родители верят детям слепо, рассказывают, чего не было», — рассказала корреспонденту ФАН преподавательница районной школы Томской области.

Также педагог рассказала, что в небольших поселках остро стоит вопрос с нехваткой учителей.

«В районных центрах полегче, там как-то быстро вакантные места заполняются. А в селах преподавателям приходится вести множество предметов, чтобы ставку набрать. Как результат, качество образования сильно страдает» — отметила учительница.

Родители же отмечают, что с некоторыми преподавателями очень трудно найти взаимопонимание.

«Не важно младшие классы, средние или старшие, найдутся преподаватели, которые вообще «не видят берегов». Я думаю, что в той ситуации в Парабельском районе преподаватель сама вызвала в школу родительницу, чтобы спровоцировать ее на скандал. По моему опыту, родительские собрания — всегда какой-то цирк. А после них учителя говорят детям, что нужно закрывать все двери в школе и не пускать родителей, чтобы не выслушивать критику. А ведь сами же каждый месяц вызывают на разговор. Это хорошо еще, что в той школе до драки дело не дошло», — поделилась с корреспондентом ФАН своим мнением одна из родительниц.

Конечно, возникают разные ситуации, но педагогам и родителям нужно всегда помнить, что ребенок ходит в школу за получением качественного и всестороннего образования. Накануне ФАН сообщал, что в Томске начались подготовительные работы по строительству новой школы и детсада в рамках национального проекта «Демография».