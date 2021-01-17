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Спасательную операцию в Черном море приостановили из-за погодных условий

Спасательную операцию в Черном море приостановили из-за погодных условий

Стамбул, 17 января. Спасательную операцию пришлось приостановить из-за плохих погодных условий, сообщают местные власти. Сухогруз «Арвин» затонул у берегов Турции.

В настоящее время известно, что при крушении сухогруза в Черном море у берегов Турции погибли четыре моряка. Украинский корабль затонул из-за неблагоприятных погодных условий.

Судно с российским и украинским экипажем ходило под флагом Палау. По уточненным данным, в экипаж судна входили 12 граждан Украины, а также двое россиян. На данный момент известно, что удалось спасти шестерых моряков.

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