Экс-премьер Украины обвинил Ульяну Супрун в высокой смертности в стране

Киев, 17 января. Украина заняла восьмое место в Европе по уровню суточной смертности от коронавируса. Об этом украинский политик Николай Азаров написал в Telegram-канале.

Николай Азаров прокомментировал высокую смертность на Украине.

По мнению бывшего премьер-министра страны, в увеличении числа летальных случаев от COVID-19 виновна экс-глава украинского минздрава Ульяна Супрун. Во время «правления» она предложила реформы, которые и привели Незалежную к восьмой строчке в европейском рейтинге по суточной смертности от коронавируса.

Азаров также считает, что решение о сокращении коечного фонда, которое было принято после Майдана, привело в тому, что многомиллионная страна в настоящее время не может предоставить заразившимся украинцам койко-место в больнице. Медицинские учреждения страны способны принять лишь десять тысяч больных коронавирусом.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Азаров раскритиковал власти Украины за подорожание продуктов.