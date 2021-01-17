Украина не рассматривает возможность изменения названия Грузии

Киев, 17 января. Киевские власти не рассматривают возможность переименования Грузии в Сакартвело, сообщили в украинском МИД.

В министерстве объяснили, что представители Тбилиси не обращались к Украине с соответствующим предложением. Вопрос об изменении Грузии на Сакартвело в официальных документах пока не обсуждается, уточнили в МИД.

Возможность использования названия Георгия (Джорджия) в украинском внешнеполитическом ведомстве не прокомментировали.

Ранее власти Литвы официально переименовали Грузию. В документах на литовском языке страна будет называться Сакартвело. Постановление принял председатель Государственной комиссии по литовскому языку.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Литва готова изменить название Белоруссии.