Украинская железная дорога отказалась уменьшать стоимость билетов

Киев, 17 января. Сделать билеты для пассажиров более дешевыми невозможно, заявил глава компании «Укрзализныця» (Украинская железная дорога) Владимир Жмак.

Он подчеркнул, что пассажирские перевозки являются убыточными. Во всем мире они дотируются из госбюджета, а на Украине — нет, поэтому главный железнодорожный оператор пытается хоть как-то выйти на самоокупаемость. Также Жмак указал на имеющиеся огромные задолженности со стороны Министерства транспорта и местных бюджетов, которые те не стремятся погашать. По его словам, в каждом случае речь идет примерно о миллиарде гривен за перевозку граждан со льготами в поездах пригородного сообщения.

Руководитель «Укрзализныци» признался, что его заработная плата составляет 625 000 гривен, и это ниже рыночного уровня для такого предприятия.

В декабре сообщалось, что компания начнет увеличивать тариф на перевозку пассажиров по Украине с 1 марта 2021 года на 2% ежемесячно, что принесет ей более полумиллиарда гривен доходов и частично компенсирует потери от карантина.