Названы причины крушения украинского сухогруза в Черном море

Стамбул, 17 января. Украинский сухогруз "Арвин" затонул из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили власти Турции.

Судно с российским и украинским экипажем ходило под флагом Палау, сообщают турецкие власти. Причиной крушения могли стать плохие метеоусловия.

«Судно ходило под флагом Палау, оно затонуло из-за непогоды во время рейса из Грузии в Болгарию. К настоящему моменту спасены шесть человек», — сообщил губернатора провинции Бартын Синан Гюнер в Twitter.

По уточненным данным в экипаж судна входили 12 граждан Украины. Россиян среди экипажа было двое. На данный момент известно о шестерых спасенных моряках. Спасательные операции в Черном море продолжаются.

Сухогруз затонул в районе Инкуму у берегов Турции в воскресенье, 17 января во время рейса из Грузии в Болгарию. Сразу же началась спасательная операция по поиску членов экипажа. ВМС Турции направило в район крушения фрегат для помощи в поиске и спасении моряков.

Стало известно, что судно "Арвин" принадлежало украинскому оператору Tesoro Marine, владелец сухогруза — Arvin Shipping LTD.