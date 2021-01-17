Затонувшее у берегов Турции судно принадлежит украинскому оператору Tesoro Marine LLC

Судно Arvin, которое затонуло возле побережья Турции, принадлежало украинскому оператору. На борту были 15 человек, из которых только двое — россияне. Остальные — украинцы.

Оператором сухогруза является украинская компания Tesoro Marine. Владелец судна — Arvin Shipping LTD. Сухогруз, построенный 42 года назад, приписан к порту Астрахань.

Известно также, что затонувшее в Черном море судно ходило под флагом тихоокеанского государства Палау.

Федеральному агентству новостей стали известны личности российских моряков, которые в момент крушения находились на борту.