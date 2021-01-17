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Затонувшее у берегов Турции судно принадлежит украинскому оператору Tesoro Marine LLC

Затонувшее у берегов Турции судно принадлежит украинскому оператору Tesoro Marine LLC

Судно Arvin, которое затонуло возле побережья Турции, принадлежало украинскому оператору.  На борту были 15 человек, из которых только двое — россияне. Остальные  — украинцы.

Оператором сухогруза является украинская компания Tesoro Marine. Владелец судна — Arvin Shipping LTD. Сухогруз, построенный 42 года назад, приписан к порту Астрахань.

Известно также, что затонувшее в Черном море судно ходило под флагом тихоокеанского государства Палау.

Федеральному агентству новостей стали известны личности российских моряков, которые в момент крушения находились на борту. 

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