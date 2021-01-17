Эстонские наркоторговцы лишились 1,3 тонны кокаина из Эквадора

Гуаякиль, 17 января. В порту эквадорского Гуаякиля найдена партия кокаина, предназначенная к отправке в Эстонию. Об этом сообщил министр иностранных дел Эквадора Патрисио Пазмино Кастильо в своем Twitter.

«Полиция Эквадора изъяла более 1,3 тонн кокаина в порту Гуаякиль. Наркотики были найдены с помощью полицейских собак в контейнере, предназначенном для отправки в Эстонию, в Европе. Расследование продолжается», — сообщил министр.

La @PoliciaEcuador incautó 1.3 toneladas de cocaína en el puerto de Guayaquil. Con el apoyo del can antinarcóticos, Garo, se detectó la droga dentro de un contenedor que iba a ser transportado hasta Estonia, en Europa.



Las investigaciones continúan.#CombateAlDelito pic.twitter.com/atTiU6j5Uu — Patricio Pazmiño Castillo (@ppazminoec) January 17, 2021

Всего за 2020 год полиция Эквадора изъяла у наркоторговцев более 128 тонн наркотиков. Для сравнения, в 2016 году правоохранительные органы нашли всего 10 тонн запрещенных веществ. В ноябре 2020 года в украинском порту Южный были обнаружены 54 килограмма кокаина в контейнере с бананами из Эквадора. В декабре служба безопасности Украины сообщила о пропаже 9 килограмм изъятого кокаина.

Существует мнение, что Эквадор стал новым центром распространения наркотических средств, произведённых в Колумбии, Перу и Боливии. О растущей роли Эквадора в качестве тихоокеанского транзитного узла для наркотиков, направляющихся в США и страны ЕС, сообщалось еще в 2016 году.