Известны имена россиян, которые находились на затонувшем в Черном море судне

Анкара, 17 января. В числе 15 членов экипажа на затонувшем у берегов Турции судне находились 2 гражданина России.

На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза находились 15 членов экипажа, двое их которых являются россиянами. Источник сообщил ФАН, что это капитан Виталий Г. 1984 года рождения и Николай К. 1976 года рождения.

Сейчас на месте ЧП проводится поисково-спасательная операция, турецкие власти задействовали фрегат. Известно о спасении пяти моряков. Также турецкие СМИ ранее сообщили, что в результате происшествия погибли как минимум два члена экипажа.

ФАН ранее сообщил, что сухогруз принадлежит украинскому оператору, зарегистрированному в Одессе.