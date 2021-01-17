Топ-5 детских изобретений, которые изменили мир

Мало кто задумывается, но некоторые изобретения, активно используемые человечеством не один десяток лет, создали амбициозные дети и подростки. В День детских изобретений ФАН рассказывает о самых известных выдумках юных гениев, изменивших представление о мире.

Фруктовый лед

Любимое лакомство, спасающее в летнюю знойную жару, случайно создал в 1905 году 11-летний мальчик Фрэнк Эпперсон из Сан-Франциско. Фрэнк оставил стакан с газировкой и деревянной палочкой во дворе, совершенно забыв про него. В ту ночь температура на улице опустилась ниже нуля. На следующее утро ребенок обнаружил в стакане ледяную сладость. Изначально Фрэнк хотел растопить содовую, но из любопытства потянул за палочку и вытащил замороженный напиток. В 1922 году, уже будучи взрослым, он запатентовал свое детское изобретение и вывел продукт за пределы США. Замороженный лед на палочке получил название Popsicle. Через несколько лет Эпперсон продал права на фирменное наименование одной компании по производству мороженого из Нью-Йорка.

Шрифт для незрячих

Почти 200 лет назад, в 1824 году, 15-летний французский подросток Луи Брайль, казалось, сделал невозможное. Мальчик, ослепший в пять лет, разработал рельефно-точечный шрифт для слабовидящих и незрячих людей, используемый по сей день. Брайль работал над шрифтом на протяжении пяти лет. В 1829 году повзрослевший Луи представил свое изобретение на совете руководства Парижского института для слепых детей. Совет отклонил азбуку, посчитав ее неудобной для зрячих преподавателей, но в 1837 году по просьбам слепых учеников вернулся к рассмотрению шрифта. Позже, будучи талантливым музыкантом и преподавателем, Брайль разработал нотопись — шрифт для записи нот. В 1837 году по системе гениального тифлопедагога напечатали первую книгу «История Франции». В России технику Брайля внедрили в 1885 году, издав книгу «Сборник статей для детского чтения, посвященный слепым детям».

Меховые наушники

Знаменитый аксессуар для холодного времени года — меховые наушники — в 1873 году изобрел 15-летний американский подросток Честер Гринвуд. В один из зимних дней мальчик, ненавидящий шарфы, отправился на замерзший пруд покататься на коньках. Вскоре у него замерзли уши. Тогда в сарае Честер нашел проволоку, согнул ее в дугу и прикрепил к ней чашки из бобрового меха и бархата, которые по просьбе Гринвуда сшила бабушка мальчика. Друзей Честера настолько впечатлило изобретение, что они начали просить у своих родителей такие же наушники. Позже Гринвуд усовершенствовал изобретение, сделав его прочнее и удобнее. Проволока была заменена на пружинную ленту в ширину 2 см.

Экспресс-зарядка для телефона

Настоящий технологический прорыв, разработка, еще не вышедшая в массы, но имеющая огромный потенциал. Главная проблема современных мобильных устройств в том, что они очень быстро разряжаются, а поиск розетки превращается в утомительный квест. На помощь человечеству пришла 18-летняя школьница из Калифорнии Ейшей Кхаре, разработавшая экспресс-зарядку, способную полностью зарядить устройство за несколько минут. Девушка призналась, ей надоел вечно разряжающийся девайс в самый неподходящий момент, поэтому она сама разработала необходимый для себя гаджет. Технологией девочки заинтересовались крупнейшие производители мобильных телефонов. За свою инновацию Кхаре получила премию от корпорации Intel в размере 50 тысяч долларов.

Зубная щетка для космонавтов

В начале 2011 года московский семиклассник Дмитрий Резников презентовал специальную зубную щетку для космонавтов, которую он разработал совместно со специалистами московского Государственного медико-стоматологического университета. Щетка имела три кнопки. Первая активировала подачу зубной пасты по каналам к щетинкам. Вторая кнопка включала компрессор и прогоняла воздух, не позволяя пасте засохнуть, а третья кнопка включала компрессор на обратную тягу для засасывания уже использованной пасты в микроконтейнер.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Правительству РФ удалось защитить свои передовые разработки в области микроэлектроники и тем самым не повторить ошибок Китая.