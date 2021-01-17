Россия устанавливает причины досмотра ВМС Греции судна «Адлер» в Средиземноморье

Москва, 17 января. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с инспекцией российского судна «Адлер» в Средиземном море.

По ее словам, дипломаты уже направили соответствующий запрос в Афины с целью прояснения обстоятельств обыска корабля. В частности, на каком основании спецназ республики высадился на борт и исследовал содержимое трюмов.

«Обратили внимание на сообщения СМИ о проведенном ВМС Греции, будто бы действовавшими в рамках военно-морской операции ЕС IRINI, досмотре российского судна «Адлер» в Средиземном море», — говорится в распространенном в пятницу комментарии Захаровой.

Дипломат добавила, что Москва намерена уточнить, на базе каких международно-правовых норм и источников информации силовики провели инспекцию корабля под флагом РФ.

Как известно, операция IRINI развернута в Средиземном море на основании резолюций Совета Безопасности ООН. Документ четко оговаривает ее роль в оказании содействия выполнению оружейного эмбарго международной организации в отношении Ливии.

Мария Захарова указала на третий пункт вышеуказанного соглашения, в котором говорится, что руководство ЕС должно заручиться предварительным согласием государства для высадки штурмовиков на борт под их флагом.

«По итогам проведения любых инспекций командование IRINI обязано представлять в профильный комитет СБ ООН подробную информацию с разъяснениями оснований для досмотра и иных действий в отрытом море», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что полковник в отставке Виктор Баранец объяснил, кто подтолкнул спецназ Греции обыскать российское судно. По его словам, незаконные действия в отношении «Адлера» произведены с подачи разведки США.