Бразильский штат Баия просит суд разрешить применение российской вакцины от COVID-19

Салвадор, 17 января. Правительство бразильского штата Баия просит вмешательства Верховного суда Бразилии, который должен санкционировать экстренное применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в обход решения национального фармацевтического регулятора. Об этом сообщает бразильское издание Folha de São Paulo.

«К сожалению, Anvisa (национальный фармрегулятор) упорно придерживается негибкой позиции в условиях сложившейся в Бразилии чрезвычайной ситуации, что говорит о слабости этой организации. Мы надеемся, что высшие судебные инстанции страны будут в большей степени соответствовать реальности и смогут дать ответ, который ждет бразильское общество», — заявил глава регионального министерства здравоохранения Фабиу Вилас-Боас.

Российская вакцина могла бы стать «спасительным кругом для народа Бразилии», считает чиновник.

Вчера вечером Anvisa отказала партнеру РФПИ, бразильской компании Uniao Quimica в разрешении на экстренное применение вакцины «Спутник V». Фармрегулятор расценил запрос Uniao Quimica как «как не удовлетворяющий минимальным критериям», в частности, из-за отсутствия разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний.

Ряд экспортов в Бразилии считают, что Anvisa затягивает процесс регистрации препаратов против коронавируса, в то время как эпидемиологическая обстановка в ряде штатов близка к критической. Общенациональная вакцинация против COVID-19 запланирована на 19 января, однако фармрегулятор до сих пор не одобрил применение ни одного препарата.

В августе 2020 года губернатор штата Баия Руй Коста одним из первых глав регионов Бразилии заинтересовался российской вакциной от COVID-19. В сентябре власти штата достигли соглашения с РФПИ о производстве препарата на базе научно-исследовательского фонда Bahiafarma.

За минувшие сутки в Бразилии было зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране заразились 8,46 миллионов человек, вирус унес жизни более 209 тысяч бразильцев.